Преемница Меркель объяснила свою позицию по Крыму
Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала, какой позиции она придерживается касательно вхождения Крыма в состав России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Об этом своим мнением она поделилась на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене.
Политик считает, что в ситуации с воссоединением Крыма с России присутствуют признаки нарушения международного права.
По ее словам, Германия не может молчать по этому поводу.
«Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть», — заявила Крамп-Карренбауэр.
При этом она подчеркнула стремление Германии к добрососедским отношениям с Россией.
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