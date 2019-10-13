Преемница Меркель объяснила свою позицию по Крыму

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Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала, какой позиции она придерживается касательно вхождения Крыма в состав России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом своим мнением она поделилась на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене.

Политик считает, что в ситуации с воссоединением Крыма с России присутствуют признаки нарушения международного права.

По ее словам, Германия не может молчать по этому поводу.

«Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть», — заявила Крамп-Карренбауэр.

При этом она подчеркнула стремление Германии к добрососедским отношениям с Россией.

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