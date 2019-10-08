Трамп предложил проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи

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Американский президент Дональд Трамп придумал способ, как проверять сотрудников Белого дома на предмет шпионажа и утечки данных в СМИ. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Как отмечает издание, Трамп предложил проверить работников аппарата на полиграфе. Эта идея вновь посетила его после недавней ситуации из-за его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Тогда два информатора пожаловались, что он якобы надавил на лидера Украины и из-за этого ему грозит импичмент.

Источники рассказали, что Трамп каждый раз приходил в бешенство, когда узнавал, что в СМИ просачивалась правдивая и резонансная информация. Также он постоянно твердил о проверках на полиграфе.

«Он хотел полиграфировать каждого сотрудника в здании, чтобы выяснить, кто общался с прессой», — уточнил источник.

По словам источника, некоторые сотрудники Белого дома даже вызывались пройти детектор лжи, чтобы доказать свою невиновность после того, как их подозревали в утечке.

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