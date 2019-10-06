КНДР огласила условия для возобновления переговоров с США
Представители МИД КНДР рассказали о перспективах возобновления переговоров с американскими делегатами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Отмечается, что условием для возобновления диалога между странами является принятие США «практических мер по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР».
В северокорейском МИД заявили, что судьба двусторонних переговоров зависит только от американской стороны.
Ранее сообщалось, что КНДР прекратила переговоры с США до конца года.