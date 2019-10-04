ООН занимается вопросом невыдачи виз США российскими дипломатам

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН занимается ситуацией с невыдачей американских виз российским делегатам для участия в мероприятиях всемирной организации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, организация работает с представителями России, а также с властями США.

До этого стало известно, что США вовремя не предоставили визы трети российской делегации, которая должна была участвовать в ГА ООН с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке..

Ранее сообщалось, что в ООН забеспокоились из-за невыдачи виз США российским дипломатам.