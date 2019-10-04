Генпрокурор Украины заявил, что на него не оказывали давления зарубежные политики
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Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что политики не оказывали на него давление. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, ни зарубежные ни украинские чиновники и политические деятели не звонили ему, пытаясь повлиять на конкретные уголовные производства.
Об этом он рассказал на пресс-конференции в пятницу, 4 октября.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему назвал Рябошапку на 100% «своим человеком» в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Стенограмма их беседы была рассекречена и опубликована на сайте Белого дома.