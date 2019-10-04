Генпрокурор Украины заявил, что на него не оказывали давления зарубежные политики

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что политики не оказывали на него давление. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ни зарубежные ни украинские чиновники и политические деятели не звонили ему, пытаясь повлиять на конкретные уголовные производства.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в пятницу, 4 октября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему назвал Рябошапку на 100% «своим человеком» в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Стенограмма их беседы была рассекречена и опубликована на сайте Белого дома.