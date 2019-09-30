Экс-генпрокурор Украины срочно уехал в Британию «подучить английский»

Бывший украинский генеральный прокурор Юрий Луценко собрал вещи и уехал в Британию, сообщает УНИАН со ссылкой на нардепа Сергея Лещенко.

По его словам, Луценко спешно покинул Украину и отправился в Британию для того, чтобы «подучить английский язык». Народный депутат Украины счел, что Луценко просто выбрал предлог покинуть Украину.

«Луценко слинял из Украины... в Британию. В самый разгар кризиса», — добавил Лещенко.

По мнению украинского политика, экс-генпрокурор уехал в разгар скандала с американским президентом Дональдом Трампа, который начался из-за Луценко. В частности, дезинформации от него в адрес адвоката Трампа Руди Джулиани.

Соответствующую информацию экс-депутату предоставил журналист NBC Ричард Энгель, который общался с Луценко на днях в Киеве.

«Тот сообщил, что вылетает в Лондон... подтянуть свой английский. Иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу», — заключил Лещенко.

Ранее сообщалось, что Луценко написал заявление об уходе с поста генпрокурора Украины.