Саакашвили спешно собирается на родину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что планирует в ближайшее время вернуться на родину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он покинет Украину и вернется в Грузию для того, чтобы восстановить ее государственность.

Он рассказал, что на Украине ему хорошо, но он чувствует, что теряет родину.

Стоит отметит, что Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году.

«Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы», — уточнил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Верховный суд поставил точку в вопросе гражданства Саакашвили.