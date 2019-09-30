В США надеются, что доносчик на разговор Трампа и Зеленского скоро даст показания

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Председатель комитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адам Шифф выразил надежду, что автор жалобы на президента США Дональда Трампа «очень скоро» даст показания . Об этом сообщает AP.

По его словам, сейчас нужно убедиться, что адвокаты, представляющие этого осведомителя, получают разрешение, необходимое для дачи им показаний.

Шифф считает, что именно это на данный момент все, что необходимо сделать.

Также конгрессмен заявил, что нужно убедиться, что осведомитель будет защищен, а его личность не раскрыта.

Ранее сообщалось, что доносчик на разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского помещен под защиту из-за угроз.