Песков ответил на вопрос о разговоре Зеленского и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать содержание беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает ТАСС.

«Я ничего не буду комментировать по этому поводу, это исключительно внутреннее дело США и Украины», — сказал Песков.

При этом он отметил неординарность факта публикации стенограммы телефонного разговора.

«Но в целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы — будь то телефонный разговор или очная беседа — это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере нечасто встречалось доселе», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским.