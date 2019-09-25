Зеленский встретился с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Фотография со встречи он опубликовал в своем твиттере.

На фото Зеленский стоит рядом с Трампом, рядом с ними супруги — первая леди США Меланья Трамп и жена Зеленского Елена.

Зеленский заявил, что накануне ему удалось пообщаться с президентом и первой леди на официальном приеме.

«Сегодня продолжим в рабочем режиме!», — написал Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что не собирается ничего просить у Трампа.