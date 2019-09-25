Зеленский встретился с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Фотография со встречи он опубликовал в своем твиттере.
На фото Зеленский стоит рядом с Трампом, рядом с ними супруги — первая леди США Меланья Трамп и жена Зеленского Елена.
Зеленский заявил, что накануне ему удалось пообщаться с президентом и первой леди на официальном приеме.
«Сегодня продолжим в рабочем режиме!», — написал Зеленский.
Ранее президент Украины заявил, что не собирается ничего просить у Трампа.