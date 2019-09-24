Мадуро прилетел в Москву

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с визитом в Москву. Об этом он написал в своем твиттере.

«Мы прибыли в Россию, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные отношения», — написал Мадуро.

Он отметил, что братские отношения с Россией являются фундаментальной основой для строительства процветающего будущего Венесуэлы.

Известно, что 25 сентября в формате рабочего завтрака пройдут переговоры между главой Венесуэлы и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Путин проведет встречу с Мадуро.