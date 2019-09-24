Мадуро прилетел в Москву
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с визитом в Москву. Об этом он написал в своем твиттере.
«Мы прибыли в Россию, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные отношения», — написал Мадуро.
Он отметил, что братские отношения с Россией являются фундаментальной основой для строительства процветающего будущего Венесуэлы.
Известно, что 25 сентября в формате рабочего завтрака пройдут переговоры между главой Венесуэлы и президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Путин проведет встречу с Мадуро.
Llegamos a la Patria rusa para afianzar nuestras históricas y muy positivas relaciones de intercambio y respeto entre nuestros pueblos. La hermandad que hemos construido a lo largo de los años, es eje fundamental para la construcción del futuro próspero de Venezuela. pic.twitter.com/maQ0zDE71X— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 24 сентября 2019 г.