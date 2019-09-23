Кличко выбрал в помощники комика

Киевский мэр Виталий Кличко назначил своим советником бывшего комика и телеведущего Максима Бахматова. Об этом сообщает «112 Украина».

По словам Кличко, Бахматов его советник и практически заместитель. Он будет заниматься внедрением информационным технологий, привлечением инвестиций и аудитом городской власти.

Как отметил сам новоиспеченный советник Кличко, в будущем он будет заместителем главы киевской городской государственной администрации.

Ранее сообщалось, что Кличко решил вновь баллотироваться на пост мэра Киева.