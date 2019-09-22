Экс-депутат Рады заявил о готовности рассказать Конгрессу США о манипуляциях Джулиани

Журналист и бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко сообщил, что готов свидетельствовать перед Конгрессом США о попытках адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани вмешаться в украинскую политику и выборы президента США. Об этом сообщает The Washington Post.

По его словам, Джулиани пытается втянуть президента Украины Владимира Зеленского в выборы главы США.

Также Лещенко назвал враньем заявления Джулиани о том, что он в свое время обнародовал «черную бухгалтерию» партии регионов с целью помочь американским демократам на выборах 2016 года.

Он сообщил, что Конгресс Соединенных Штатов запросил у Белого дома и Государственного департамента всю переписку, которая связана с фигурантами данной истории.

«Как человек, видевший многие события вблизи, я выражаю готовность давать показания Конгрессу США о происходящем последние полгода в серой зоне украино-американских отношений», — прокомментировал Лещенко.

Ранее Джулиани выражал интерес к проведению расследований в отношении деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Байдена.