Порошенко спрогнозировал итоги нового Майдана на Украине

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Бывший президент Украины Петр Порошенко Бывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко
РИА «Новости»

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что новый Майдан не сулит Украине ничем хорошим. Об этом он рассказал в эфире украинских СМИ.

«Государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен», — начал Порошенко.

Он предположил, что если в стране будут военные условия, то новый Майдан Украина просто не сможет пережить.

Однако экс-глава государства отметил, что сделает все возможное для того, чтобы не допустить еще одного Майдана и сохранить страну.

Ранее сообщалось, что кадры киевского майдана стали заставкой телесериала из США.

Также до этого экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов оценил шансы Украины на новый Майдан.