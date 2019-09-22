Порошенко спрогнозировал итоги нового Майдана на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что новый Майдан не сулит Украине ничем хорошим. Об этом он рассказал в эфире украинских СМИ.

«Государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен», — начал Порошенко.

Он предположил, что если в стране будут военные условия, то новый Майдан Украина просто не сможет пережить.

Однако экс-глава государства отметил, что сделает все возможное для того, чтобы не допустить еще одного Майдана и сохранить страну.

Ранее сообщалось, что кадры киевского майдана стали заставкой телесериала из США.

Также до этого экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов оценил шансы Украины на новый Майдан.