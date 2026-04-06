Легендарный тренер клуба АПЛ ответил, посетит ли матч «Спартака»

Экс-тренер «Арсенала» Венгер заявил, что не посетит матч «Спартака» до ЧМ

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не сможет посетить матч московского «Спартака» в ближайшее время по приглашению спортивного директора клуба Фрэнсиса Кахигао. Его слова приводит Sport24.

«На данный момент это невозможно до чемпионата мира. У меня действительно слишком плотный график», — сказал Венгер.

Кахигао и Венгер вместе работали в лондонском «Арсенале». 76-летний тренер возглавляет отдел Международной федерации футбола (ФИФА) по глобальному развитию.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» с 41 набранным очком занимает шестое место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.

В последнем матче красно-белые обыграли «Локомотив». Встреча, которая прошла 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1. На 23-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Сесар Монтес. Эсекьель Барко на 66-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Точный удар Пабло Солари на 83-й минуте принес красно-белым победу.

В ближайшем матче «Спартак» 8 апреля сыграет с «Зенитом» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее в «Спартаке» заявили о возвращении спартаковского духа.