Над Россией сбили более 30 дронов за несколько часов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов уничтожили более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Уточняется, что все цели сбили в период с 08:00 до 14:00 мск.
«18 БПЛА — над территорией Белгородской области, 9 БПЛА — над территорией Ростовской области, 5 БПЛА — над территорией Республики Крым и 1 БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в военном ведомстве.
Там также отметили, что все дроны были самолетного типа.
По данным Минобороны России, силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 693 дрона, 12 авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и две управляемые ракеты «Нептун». По подсчетам журналистов РИА Новости, российские военнослужащие за неделю перехватили и уничтожили не менее 1904 украинских беспилотников над регионами России.
До этого министр обороны России Андрей Белоусов оценил эффективность российских систем противовоздушной обороны. По его словам, силы ПВО отражают в среднем 97% украинских атак.
Ранее более 50 БПЛА атаковали один регион России.