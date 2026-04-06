Путин поручил созвать совещание по ситуации в Дагестане на фоне осадков

Путин поручил провести 7 апреля совещание в связи с наводнениями в Дагестане
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Республики Дагестан Сергею Меликову оказать необходимую помощь пострадавшим из-за затоплений и провести совещание для подробного обсуждения ситуации в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера.

Отмечается, что глава РФ принял доклады Куренкова и Меликова, после чего дал поручения соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям.

«Кроме того, Владимир Путин поручил провести 7 апреля совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств, чтобы детально обсудить положение, складывающееся в республике», — говорится в сообщении.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги. В Махачкале из-за подтопления обрушился трехэтажный жилой дом.

Вечером пресс-служба МЧС России заявила о прорыве земляного вала водохранилища в Дербентском районе. Из зоны подтопления эвакуировали более четырех тысяч человек.

Ранее стало известно, что в результате наводнения в Дагестане не выжила 5-летняя девочка.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!