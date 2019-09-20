Пушков оценил заявление МИД Украины о деградации санкций Запада против России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о деградации санкций Запада против России. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, процесс ослабления санкций неизбежен.

Только в Киеве могут мечтать о «целостном механизме санкций» в виде отсутствия всяких контактов с Москвой», — сказал Пушков.

Он также подчеркнул значимость России для ведущих западных стран.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины заявили о деградации санкций Запада против России.