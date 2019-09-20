Пушков оценил заявление МИД Украины о деградации санкций Запада против России
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о деградации санкций Запада против России. Об этом он написал в своем твиттере.
По его словам, процесс ослабления санкций неизбежен.
Только в Киеве могут мечтать о «целостном механизме санкций» в виде отсутствия всяких контактов с Москвой», — сказал Пушков.
Он также подчеркнул значимость России для ведущих западных стран.
Ранее сообщалось, что в МИД Украины заявили о деградации санкций Запада против России.