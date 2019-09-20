Белоруссия подпишет соглашение по визам и реадмиссии с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Европейским союзом. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза.

Как отмечается, официальное решение будет опубликовано 20 сентября.

«Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии», - заявил Глаз журналистам.

Сообщается, что Лукашенко принял данное решение в связи с высокой значимостью мобильности для граждан страны. При этом были оценены все «возможные риски и последствия».

Ранее сообщалось, что ЕС продлил оружейное эмбарго в отношении Белоруссии.