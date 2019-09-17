Украина обвинила РФ в усилении позиций в Донбассе при помощи паспортизации

Украинская разведка заявила, что Россия ускорила выдачу своих паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу минобороны Украины.

По мнению разведслужбы, это связано с тем, что с 1 октября в подразделениях войск в Донбассе якобы будут служить только военнослужащие с российским гражданством.

Разведка уточнила, что таким способом российская сторона хочет усилить свои позиции на международных переговорах, касающихся урегулирования ситуации в Донбассе.

Кроме того, в ведомстве полагают, что посредством паспортизации Донбасса Россия якобы не хочет потерять свое влияние в регионе, если ее «принудят» согласиться на некоторые уступки по реализации Минских соглашений.

Ранее в ДНР заявили о желании стать частью России.