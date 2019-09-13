Минюст США назовет имя связанного с терактом 11 сентября чиновника из Саудовской Аравии

Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, это может быть сделано под давлением родственников людей, которые погибли в результате терактов в 2001 году.

Согласно заявлению министерства, ФБР признает желание родственников узнать имена причастных к терактам.

Однако в заявлении подчеркивается, что данные об этом чиновнике относятся лишь к «теории следствия».

Уточняется, что на на протяжении долгого времени имя подозреваемого держалось в секрете. Появились даже предположения, что он может принадлежать к королевской семье.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп и его супруга и Меланья почтили память жертв теракта 11 сентября.