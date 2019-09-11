В Японии сформирован новый состав правительства. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, передает РИА «Новости»

Свои места в правительстве сохранили генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.

Глава МИД Таро Коно стал министром обороны.

Пост главы МИД Японии занял экс-министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги.

Новым министром экономики, торговли и промышленности страны стал бывший заместитель министра финансов Иссю Сугавара.

Ранее правительство Японии в среду, 11 сентября ушло в отставку в полном составе.