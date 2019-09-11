В Японии сформирован новый состав правительства
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В Японии сформирован новый состав правительства. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, передает РИА «Новости»
Свои места в правительстве сохранили генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.
Глава МИД Таро Коно стал министром обороны.
Пост главы МИД Японии занял экс-министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги.
Новым министром экономики, торговли и промышленности страны стал бывший заместитель министра финансов Иссю Сугавара.
Ранее правительство Японии в среду, 11 сентября ушло в отставку в полном составе.