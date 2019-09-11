Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в среду, 11 сентября ушло в отставку в полном составе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов кабинета.

Отмечается, кадровые перестановки случились в связи с победой партии Абэ на выборах.

Сообщается, что на своих постах останутся только генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга, а также министр финансов Таро Асо. Кроме того, министр экономики Тосимицу Мотэги поменяется местами с главой МИД Таро Коно.

По полученной информации, в кабинет министров впервые войдут 13 человек. Помимо этого, в состав правительства включат двух человек, которые до этого уже имели опыт работы в нем.