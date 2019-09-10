Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги

Израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху срочно эвакуировали во время предвыборной встречи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.

Отмечается, что на юге Израиля сработала система предупреждения о ракетных обстрелах.

Премьер-министр призвал к спокойствию активистов партии Ликуд, собравшихся на предвыборную встречу.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину.