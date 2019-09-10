Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги
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Израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху срочно эвакуировали во время предвыборной встречи. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.
Отмечается, что на юге Израиля сработала система предупреждения о ракетных обстрелах.
Премьер-министр призвал к спокойствию активистов партии Ликуд, собравшихся на предвыборную встречу.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину.