Потасовка митингующих с пророссийским депутатом произошла у парламента Грузии

Митингующие у здания парламента в Тбилиси устроили потасовку с депутатом от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Эмзаром Квициани, передает РИА «Новости».

Участники акции протеста назвали его предателем и освистали.

Сам депутат начал нецензурно выражаться и ударил нескольких журналистов.

Как сообщает «Sputnik Грузия», полиция увезла депутата после инцидента.

Отмечается, что «Альянс патриотов» — это та партия, которая настаивает на налаживании отношений с Россией .