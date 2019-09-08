Полиция не подтвердила обстрел автобуса с наблюдателями в Туве

Полицейские не подтвердила факт обстрела автобуса с наблюдателями в Туве, передает «Интерфакс».

В МВД сообщили, что на месте не было обнаружено следов обстрела.

«На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса», — сообщил и.о. руководителя республиканского МВД Март-оола Тарначы.

При этом, по его словам, на видео действительно можно заметить 3-4 всадника, 5-6 человек пеших и 3 автомашины, но без палок, дубинили огнестрельного оружия.

Ранее Полиция начала проверку из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края.