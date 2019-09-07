В СФ назвали обмен между Россией и Украиной прорывом в отношениях

В Совете Федераций проведенный обмен заключенными и задержанными Украиной и Россией назвали прорывом отношений между двумя странами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на член комитета СФ по международным делам Олега Морозова.

По словам сенатора, обмен в дальнейшем может поспособствовать урегулирования конфликтной ситуации на Донбассе.

«Это, безусловно, прорыв в отношениях и то начало, за которым может быть продолжение», — заявил Морозов.

Представитель Совета Федераций считает. что освобождение может стать гуманитарным аспектом в отношениях Киева и Москвы, который может повлиять и на все остальное.

Ранее сообщалось,что официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на завершившийся обмен заключенными между Россией и Украиной.