Зеленский помиловал 16 человек в рамках обмена России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 человек, участвующих в одновременном обмене осужденных и заключенных между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бывшего украинского омбудсмена Нину Карпачеву.

«Владимир Зеленский своим указом несколько дней назад помиловал 16 лиц, среди которых три женщины», — заявила Карпачева.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия провели обмен по формуле «35 на 35».