Путин предупреждал Буша об опасности за два дня до терактов 11 сентября

Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бывшего аналитика ЦРУ Джордж Биби.

Как отмечается, за два дня до 11 сентября Путин позвонил своему американскому коллеге и рассказал о том, что российская разведка зафиксировала признаки готовящейся террористической кампании, исходящей из Афганистана.

Также уточняется, что именно Путин стал первым из позвонивших Бушу лидеров со словами поддержки после случившегося.

По имеющимся сведениям, на сайте Кремля есть сообщение от 10 сентября 2001 года о телефонном разговоре между Путиным и Бушем.

Ранее обвиняемый в организации терактов 11 сентября готов дать показания в суде.