Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, кабмин уже согласовал увольнение Кличко с должности КГГА.

«Киевское самоуправление — все», — подчеркнул Гончаренко.

Он также добавил, что теперь решение кабмина поступит на рассмотрение главы государства.

Кличко занимает пост киевского мэра и пост главы городской администрации с июня 2014 года.

Ранее сообщалось, что Кличко перестало интересовать кресло мэра Киева.