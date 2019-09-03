Лукашенко вынужденно усилил пограничный контроль с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной, сообщает ТАСС.

Он отметил, что границы будут закрыты еще больше, чем с Североатлантическим блоком. Это была вынужденная мера из-за хлынувшего потока оружия.

«А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Почему? Хлынул поток оружия», - сказал Лукашенко.

По его мнению, когда оружие оказывается в руках у простых жителей, стоит ждать терроризма.

Об этом он заявил на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов в Минске.

Ранее Лукашенко распорядился ускорить программу по интеграции с Россией.