Путин отследит реализацию прав пострадавших от паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин побывал в пострадавшем от наводнений Тулуне и пообещал продолжить внимательно следить за ситуацией, а также добиться реализации всех прав пострадавших из-за стихийного бедствия, сообщаетРИА «Новости».

«Я внимательно буду смотреть за тем, что у вас происходит. Добьемся того, что каждый человек, который имеет право, это право реализует», - заявил президент.

Путин приехал в Иркутскую область для ознакомления с ходом восстановительных работ после паводка. Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС.

Отмечается, что также состоялось совещание, на котором президент раскритиковал работу чиновников Иркутской области и поручил выплатить все необходимые компенсации, а также выполнить восстановительные работы в кратчайшие сроки.