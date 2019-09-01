Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую

Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует с репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает Der Spiegel.

По словам политика, в Польше для этой цели была создана парламентская комиссия по репарациям. В ближайшее время она представит доклад по этому вопросу.

«Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше», — заявил Дуда.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных репараций от Германии после Второй мировой войны «минимальной». Польское государство сильнее прочих стран пострадало от действий нацистов. Кроме того, страна «подверглась дискриминации» при выплате компенсаций.