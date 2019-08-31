Болтон: Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены суверенитетом

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены вопросом региональной стабильности. Об этом он написал в своем твиттере.

По словам Болтона, он доволен итогами прошедших переговоров в Варшаве. Он отметил, что его коллеги из Польши, Украины и Белоруссии намерены укрепить суверенитет и безопасность государств.

Ранее сообщалось, что Лукашенко подарил Болтону белорусскую водку и передал Трампу подарки.