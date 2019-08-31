Зеленский рассказал о предстоящей встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третий разговор с президентом России Владимиром Путиным состоится во время нормандского саммита. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ранее лидеры государств общались дважды по телефону.

По его словам, предстоящая встреча с Путиным была запланирована заранее.

Зеленский также отметил, что при участии лидеров других государств беседа с Путиным пройдет продуктивнее.

Ранее встречу советников лидеров «нормандской четверки» в сентябре подтвердили на Украине.