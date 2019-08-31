Зеленский и Дуда приступили к встрече тет-а-тет

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с польским коллегой Анджеем Дудой приступили к встрече в формате тет-а-тет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Как отмечается, после переговоров к главам двух стран примкнут представители делегаций.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу в субботу, 31 августа, с двухдневным рабочим визитом. Украинский лидер в числе прочих политиков был приглашен в Польскую республику по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, 1 сентября в стране пройдут памятные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Кремль намерен пригласить Зеленского на 75-летие Победы.