Полиция Гонконга запретила проведения митингов в выходной
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Гонконгская полиция запрещает проведение митинга против правительства страны в субботу, 31 августа. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на документ правоохранительных органов.
В документе указывается, что запрет на проведение акции вели для того, чтобы обезопасить население и избежать угрозы насилия. По данным полиции, во время митингов протестующие поджигают бутылки, блокируют дороги, используют самодельное оружие. Это приводит к травмированию людей и нарушению порядка.
Как отмечается, активисты, собиравшиеся на митинг, сообщили, что оспорят это решение в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что полиция впервые использовала водометы для разгона протестующих в Гонконге.