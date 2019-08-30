Полиция Гонконга запретила проведения митингов в выходной

Гонконгская полиция запрещает проведение митинга против правительства страны в субботу, 31 августа. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на документ правоохранительных органов.

В документе указывается, что запрет на проведение акции вели для того, чтобы обезопасить население и избежать угрозы насилия. По данным полиции, во время митингов протестующие поджигают бутылки, блокируют дороги, используют самодельное оружие. Это приводит к травмированию людей и нарушению порядка.

Как отмечается, активисты, собиравшиеся на митинг, сообщили, что оспорят это решение в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что полиция впервые использовала водометы для разгона протестующих в Гонконге.