Адвокат предсказал дату окончания обмена заключенными между РФ и Украиной
Адвокат украинца Николая Карпюка Илья Новиков предположил, что украинская сторона и Россия смогут совсем скоро закончить обмен заключенными. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, обмен может завершиться в пятницу, 30 августа.
«В течение все дня должно проясниться и решиться», — подчеркнул Новиков.
Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского опровергли данные о завершение обмена между РФ и Украиной.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.