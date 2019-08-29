Handelsblatt рассказала о реакции ЕС на приостановку работы парламента Британии

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В Евросоюзе (ЕС) отреагировали на решение британского премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Об этом пишет Das Handelsblatt.

По словам представительницы председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, в ЕС не комментируют внутренние политические процессы в государствах-членах организации. Газета замечает, что Брюссель не желает участвовать в жарких дебатах в Соединенном Королевстве. Немногословная реакция ЕС также объясняется тем, что после заявления Джонсона мало что изменилось: брюссельские дипломаты и без того исходили из того, что противостояние между противниками и сторонниками Brexit затянется до 31 октября.

По словам координатора Европарламента по Brexit Ги Верхофстадта, подавление дебатов по решениям с долгосрочными последствиями вряд ли будет способствовать стабильным отношениям Британии и ЕС в будущем. После переговоров с Джонсоном Юнкер, а также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили об открытости к предложениям Джонсона. Ожидается, что британская сторона изложит свои планы до встречи ЕС 17 октября. По мнению европейских дипломатов, напряженная ситуация по поводу Brexit будет продолжаться еще какое-то время. Кроме того известно, что переговоры такой сложности зачастую заканчиваются только в последнюю минуту.