NYT: адвокат Трампа встречался с помощником Зеленского из-за «дела Байдена»

Высокопоставленный представитель украинского президента Владимира Зеленского встречался с Рудольфом Джулиани, который является адвокатом президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

Согласно материалу, действия Джулиани связаны со стремлением проводить расследования в отношении политических противников Трампа. В последние несколько недель Джулиани говорил по телефону и лично встретился в Мадриде с высокопоставленным представителем Зеленского. При этом он призвал правительство Украины заняться расследованием двух вопросов, которые представляют наибольший интерес для лидера США. Первый связан с тем, предпринимали ли украинские чиновники шаги, чтобы повредить кампании Трампа во время президентских выборов в 2016 году. Второй вопрос связан с потенциальным конфликтом интересов, связанным с семьей бывшего вице-президента США и кандидата на пост президента Джо Байдена.

Уточняется, что Джулиани действовал как частное лично, а о его действиях знал Госдеп. Адвокат не уточнил, знает ли о предпринятых им шагах сам Трамп и одобряет ли их. Газета полагает, что Джулиани пытается повлиять на другую страну и оказать своему клиенту политическую помощь. Его предыдущие контакты с Украиной вызвали критику демократов.