Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену

Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена. Об этом сообщил адвокат заключенных Валентин Рыбин, передает ТАСС.

По его словам, обмен произойдет в ближайшее время. Он уточнил, что в списке есть и другие лица, но фамилии остальных он не назвал.

Защитник отметил, что Одинцов и Баранов были признаны на Украине виновными в дезертирстве, государственной измене и осуждены к 14 и 13 годам лишения свободы. Мефедов обвиняется в в сепаратизме по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина приступила к финальной стадии обмена заключенными.