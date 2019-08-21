Президент России Владимир Путин прокомментировал возвращение России в Совет Европы во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщает RT.

«Мы туда не рвемся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись без этого», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что нежелание принимать Россию в организацию не позволит ее участникам построить «единую Европу от Лиссабона до Владивостока», о которой так часто идет речь.

Путин также отметил, что стоит относиться друг к другу непредвзято, оценивать все происходящие в странах события объективно и совместно искать решения тех вопросов, которые представляют взаимный интерес.

Ранее Россия пообещала вернуть долг Совету Европы.