Путин прокомментировал возвращение России в Совет Европы
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Президент России Владимир Путин прокомментировал возвращение России в Совет Европы во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщает RT.
«Мы туда не рвемся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись без этого», — заявил российский лидер.
Он подчеркнул, что нежелание принимать Россию в организацию не позволит ее участникам построить «единую Европу от Лиссабона до Владивостока», о которой так часто идет речь.
Путин также отметил, что стоит относиться друг к другу непредвзято, оценивать все происходящие в странах события объективно и совместно искать решения тех вопросов, которые представляют взаимный интерес.