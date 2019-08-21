Путин сказал, что Россия не рвется в Совет Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Что касается нашей работы в Совете Европы. Мы туда не рвемся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись без этого», — ответил он на вопрос финского журналиста, который был задан во время пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинистё в Хельсинки.

Путин также отметил, что если Россия выйдет из СЕ, то россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. То есть люди, об интересах которых так заботятся в организации, не смогут обращаться в ЕСПЧ.

Затем он подчеркнул, что нежелание принимать Россию в организацию не позволит построить «единую Европу от Лиссабона до Владивостока», о которой так часто идет речь.

Ранее Путин заявил об энергонезависимости Калининградской области от ЕС.

По его мнению, Калининградская область полностью автономна и может решать все задачи в сфере энергетики и потребления не только первичного источника, но и электроэнергии самостоятельно.