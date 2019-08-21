Кудрин назвал беспрецедентными действия силовиков на протестах в Москве

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что применение силы сотрудниками правоохранительных органов к протестующим в Москве было необоснованным.

Об этом он написал в своем твиттере.

Кудрин заявил, что поддерживает заявивших о подобных случаях правозащитников СПЧ, и призвал детально в них разобраться.

«На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение», — написал он.

Кудрин добавил, что все стороны всегда должны оставаться в рамках правового поля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают оправданными жесткие действия со стороны правоохранительных органов для пресечения беспорядков.