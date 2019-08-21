Королевская семья Дании отреагировала на решение Трампа отложить визит в Копенгаген

Для королевской семьи Дании стало сюрпризом то, что президент США Дональд Трамп решил перенести свой визит в Копенгаген. Об этом передает издание DR со ссылкой на представителя королевского дома Лине Баллебю.

По словам Баллебю, такое решение американского лидера было неожиданным.

«Пока нам больше нечего сказать по этому вопросу», — прокомментировал Баллебю.

Ранее сообщалось, что Трамп отложил намеченную встречу с датским премьером Метте Фредериксен из-за отказа обсуждать продажу Гренландии.