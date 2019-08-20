Путин поручил провести анализ уровня зарплат медиков первичного звена

Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с Минздравом проанализировать систему уровня заработной платы специалистов первичного звена здравоохранения и выяснить, справедливо ли начисляются стимулирующие выплаты, сообщает РИА «Новости».

В первую очередь, он счел необходимым проанализировать всю систему уровня, а также качество организации заработной платы в первичном звене.

Президент также подчеркнул, что данные, которые имеются в его распоряжении и сведения, которые он узнает на встречах с людьми разнятся. По его словам, жители страны жаловались на качество работы первичного звена здравоохранения, а именно на размер заработной платы, условия работы и нехватку специалистов.

Путин также потребовал отследить справедливость распределения стимулирующих выплат.

«Здесь нужно внимательно посмотреть на все эти вопросы», - сказал президент.

Ранее Путин счел жалобы россиян на первичное звено здравоохранения справедливыми.