Переговоры Путина и Макрона продлились более 3,5 часов
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Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона в Форте Брегансоне завершились, они продолжались более 3,5 часов, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что после обсуждения лидеры отправились на рабочий ужин.
Пресс-конференция Макрона и Путина прошла до основной части закрытых переговоров.
Уточняется, что российский лидер прибыл во францию во второй половине дня.
Ранее Путин отметил любезность Макрона, разместившего россиян в тени.