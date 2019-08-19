Переговоры Путина и Макрона продлились более 3,5 часов

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона в Форте Брегансоне завершились, они продолжались более 3,5 часов, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что после обсуждения лидеры отправились на рабочий ужин.

Пресс-конференция Макрона и Путина прошла до основной части закрытых переговоров.

Уточняется, что российский лидер прибыл во францию во второй половине дня.

Ранее Путин отметил любезность Макрона, разместившего россиян в тени.