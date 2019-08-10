Украинцы попросили Зеленского запретить продавать живые елки
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На сайте украинского лидера Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой запретить торговлю спиленными живыми елками. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно петиции, надо разрешить торговать только искусственными елками или в горшках.
Как отмечается, петиция была создана 7 августа Ириной Панчишиной.
Уточняется, что к настоящему моменту петицию подписали 261 человек. Чтобы глава государства рассмотрел ее, она должна в течение трех дней набрать 25 тысяч подписей.
Ранее сообщалось, что украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой.