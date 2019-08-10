Украинцы попросили Зеленского запретить продавать живые елки

На сайте украинского лидера Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой запретить торговлю спиленными живыми елками. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно петиции, надо разрешить торговать только искусственными елками или в горшках.

Как отмечается, петиция была создана 7 августа Ириной Панчишиной.

Уточняется, что к настоящему моменту петицию подписали 261 человек. Чтобы глава государства рассмотрел ее, она должна в течение трех дней набрать 25 тысяч подписей.

Ранее сообщалось, что украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой.