Горбачев-фонд опроверг данные о плохом самочувствии экс-президента СССР

Горбачев-фонд опроверг высказывания журналиста Алексея Венедиктова в передаче «Гордон» об «очень плохом» здоровье экс-президента СССР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы Горбачев-фонда Павла Палажченко.

Отмечается, что в фонде удивились относительно реплики ведущего, не обладающего медицинским образованием.

Палажченко рассказал, что бывший советский лидер регулярно посещает работу, встречается с сотрудниками.

Кроме того, он заявил, что Горбачев пишет новую книгу.

Ранее сообщалось, что российский журналист Алексей Венедиктов рассказал о самочувствии экс-президента СССР Михаила Горбачева.