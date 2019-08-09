Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину за то, что разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство. Об этом она написала на свой странице в фейсбуке.

«Отличная новость! Спасибо!» — написала Захарова.

Ранее на Украине диспетчеры дали разрешение воздушному судну российской авиакомпании «Глобус» пролететь над территорией вопреки действующему запрету. Boeing 738 летел из Бари в Москву. Чтобы избежать аварийной ситуации из-за грозы над Белоруссией и Словакией, пилот запросил разрешение на полет над Украиной.